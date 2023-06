Municipio Roma VI: presidente, al via chiamate a percettori reddito cittadinanza per lavori utili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partiranno ufficialmente i Progetti utili alla collettività (Puc), nell'ambito soprattutto del decoro urbano e della cura del verde pubblico. A tal fine, sono in partenza le chiamate agli oltre 25mila percettori del Reddito di cittadinanza residenti nel Municipio Roma VI delle Torri, al fine di verificarne la disponibilità a lavori di utilità pubblica, qualora siano abili al lavoro. Lo dichiara in una nota il presidente del Municipio Roma VI delle Torri, Nicola Franco. "Con la Direttiva di Giunta del 29 maggio 2023, - aggiunge - abbiamo dato mandato agli uffici per predisporre questo progetto che ora è ufficialmente in partenza, nell'ambito dei Patti per il lavoro e/o per l'inclusione sociale. Così facendo andremo a intercettare tutti i beneficiari del Reddito di Cittadinanza per chiedere loro, qualora siano nelle condizioni di poterlo fare, di collaborare per almeno 8 ore settimanali, fino a un massimo di 16, ai Progetti utili alla collettività. Sarà una chiamata che servirà anche da cartina di tornasole per vedere quanti saranno disposti a lavorare in cambio del reddito e quanti, al contrario, si approfittavano della comunità".(Com)