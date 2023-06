Ucraina: Cleverly, "molto favorevole" ad adesione accelerata nella Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito sosterrà una rapida adesione alla Nato per l'Ucraina al vertice dell'Alleanza atlantica che si terrà a Vilnius il mese prossimo. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri britannico, James Cleverly, specificando che il Regno Unito sarebbe "molto, molto favorevole" a consentire all'Ucraina di saltare il piano d'azione per l'adesione, un lungo processo di riforma che i potenziali alleati della Nato dovrebbero sottoporsi prima di poter presentare domanda di adesione. Come riporta il quotidiano "The Telegraph", Cleverly ha detto: "Jens Stoltenberg (segretario generale della Nato) all'ultima riunione ei ministri degli Esteri della Nato ha affermato che, in effetti, molti dei requisiti del piano d'azione per l'adesione vengono effettivamente rispettati", aggiungendo che "gli ucraini hanno dimostrato il loro impegno rispetto alle riforme militari richieste per l'adesione alla Nato attraverso azioni sul campo di battaglia e penso che tutti gli alleati della Nato lo riconoscano". (Rel)