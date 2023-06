Pakistan: premier Sharif in visita ufficiale in Francia oggi e domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif, sarà in visita ufficiale in Francia per partecipare, oggi e domani (22 e 23 giugno) a Parigi, al vertice per il Nuovo patto finanziario globale, organizzato per discutere i contorni di una nuova architettura globale in grado di affrontare le sfide del finanziamento dello sviluppo sostenibile, dell’ambiente, della transizione energetica e dei cambiamenti climatici e di aprire la strada a un partenariato più equo tra Nord e Sud del mondo. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri di Islamabad. Il premier pachistano, oltre a contribuire al dibattito, avrà incontri con altri leader a margine del summit. (Inn)