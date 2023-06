Siria: 17 morti in scontri tra Forze armate governative e milizie ribelli nel nord-est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’inizio di giugno, almeno 17 persone sono morte, di cui tre civili, negli scontri tra le Forze armate di Damasco e le milizie islamiche legate al gruppo Hayat tahrir al Sham (Organizzazione per la liberazione del Levante) nel nord-est della Siria, in particolare nei governatorati di Idlib e Aleppo. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non govenativa con sede a Londra ma con una fitta rete di contatti sul campo, secondo cui ieri tre civili sono rimasti uccisi durante un bombardamento dell’artiglieria siriana sulla città di Kafr Nuran, nella campagna occidentale di Aleppo. Ieri, inoltre, un combattente delle Forze democratiche siriane (Sdf) è stato ucciso da uomini armati, presumibilmente appartenenti all’organizzazione terroristica dello Stato islamico (Is), nella campagna orientale di Aleppo, per poi dileguarsi nelle aree circostanti. Secondo Sohr, dall’inizio del 2023, sono stati 83 gli attacchi dell’Is nelle aree sotto il controllo dell’Amministrazione autonoma del nord e dell’est della Siria, nota anche come Rojava, dove almeno 55 persone hanno perso la vita, di cui dieci civili, 42 combattenti delle Sdf e due miliziani dell’Is. Nella stessa giornata di ieri, nella campagna di Aleppo, a 48 ore dall’arrivo di un contingente delle Forze armate di Damasco, la Turchia ha dispiegato rinforzi nella zona demilitarizzata chiamata “Putin-Erdogan”. (Res)