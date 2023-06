Myanmar: Usa impongono sanzioni a ministero Difesa e banche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti ha imposto nuove sanzioni al ministero della Difesa e a due banche di Stato del Myanmar, nel tentativo di ostacolare l'acquisto di armi e limitare gli introiti finanziari del governo militare di quel Paese. Il dipartimento del Tesoro ha affermato in una nota che le forze armate birmane dipendono da una serie di fonti straniere, incluse entità russe già sottoposte a sanzioni, per l'acquisto di armi e materie prime da destinare alla produzione nazionale di armamenti. Washington sostiene che il ministero della Difesa birmano abbia importato armi e materiale per almeno un miliardo di dollari dal golpe del 2021. Oltre al ministero della Difesa, le nuove sanzioni colpiscono la Myanmar Foreign Trade Bank e la Myanmar Investment and Commercial Bank. Gli Stati Uniti e altri Paesi occidentali hanno imposto sanzioni al governo militare del Myanmar a più riprese dopo il golpe del primo febbraio 2021 e l'arresto della consigliera di Stato deposta Aung San Suu Kyi. Il generale Zaw Min Tun, ministro dell'Informazione della giunta, ha avvertito che le nuove sanzioni "non faranno che ritardare inutilmente il cammino verso un sistema democratico multipartitico". (segue) (Was)