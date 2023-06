Usa: narcotraffico, senatori Repubblicani sollecitano sanzioni contro il Messico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i firmatari della missiva figurano anche i senatori repubblicani Ted Cruz del Texas e Marco Rubio della Florida; quest'ultimo ha scritto su Twitter che "il presidente Obrador del Messico non sta facendo nulla per fermare il flusso mortale di fentanyl (...) negli Usa. A causa della sua inazione, oltre 19mila libbre (circa 8,6 tonnellate) di fentanyl sono state sequestrate al confine dall'inizio dell'anno". Dallo scorso anno l'amministrazione del presidente Biden ha rivendicato una serie di azioni cooperative con il Messico, inclusa una operazione anti-contrabbando durata sei mesi, e culminata lo scorso anno in circa 7mila arresti da parte delle autorità dei due Paesi. Da parte del governo Usa non sono mancate però le critiche all'indirizzo del Messico: il procuratore generale statunitense Merrick Garland ha dichiarato lo scorso marzo che il presidente Lopez Obrador "ci sta aiutando, ma potrebbe fare molto di più". (Was)