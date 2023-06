Imprese: social media, Musk sfida Zuckerberg a un incontro di lotta libera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato di Twitter, Elon Musk, ha sfidato l'ad di Meta Mark Zuckerberg a un incontro di lotta libera, e quest'ultimo ha replicato su Instagram con un laconico "Fammi sapere il posto". Il singolare botta e risposta tra i due imprenditori è stato innescato dall'annuncio dei piani di Meta per il lancio di un nuovo social media, "Threads": nelle intenzioni di Zuckerberg, la nuova piattaforma dovrebbe essere una concorrente diretta di Twitter, caratterizzata però da politiche più restrittive in merito ai contenuti, in contrapposizione all'enfasi posta da Musk sulla libertà di espressione. "Sono disponibile a un incontro di lotta nella gabbia, se (Zuckerberg) è d'accordo", ha scritto Musk su Twitter martedì, aggiungendo sarcasticamente di essere certo che "il Mondo non vede l'ora di essere sottoposto al giudizio esclusivo di Zuck senza alcuna altra opzione". L'ad di Meta ha replicato a sorpresa ieri, con un laconico messaggio su Instagram in cui sollecita Musk a fissare il luogo dell'incontro di lotta. Alcuni utenti di Twitter hanno invitato Musk a "stare attento", sottolineando che Zuckerberg pratica da qualche tempo il Jiu Jitsu, e secondo l'emittente televisiva "Cnn" ha vinto un torneo di quell'arte marziale il mese scorso. (Was)