Siria: Turchia, dagli incontri di Astana è emersa la necessità del rimpatrio dei rifugiati

- Dagli incontri tra i viceministri degli Esteri di Russia, Turchia, Siria e Iran, tenutisi il 20 e il 21 giugno ad Astana, è emersa la necessità di “creare le condizioni necessarie all’interno del territorio siriano” per il ritorno dei rifugiati. Lo ha dichiarato, ieri, il ministero degli Esteri turco, in un comunicato stampa diffuso al termie delle due giornate di incontri nella capitale kazaka. Nel testo, si legge che la delegazione turca, guidata dal viceministro degli Esteri, Burak Akcapar, ha illustrato alle altre la situazione in Siria, del cui territorio Ankara controlla alcune porzioni nel nord-est. In particolare, Akcapar ha parlato della lotta contro il terrorismo, degli sviluppi regionali, del processo politico, degli aiuti umanitari alla popolazione civile e del rimpatrio dei rifugiati. “I tentativi illegittimi di instaurare la cosiddetta Amministrazione autonoma non possono essere accettati con il pretesto della lotta al terrorismo”, si legge ancora nel comunicato. Il ministero degli Esteri turco, inoltre, ha rimarcato la denuncia da parte dei partecipanti alla riunione di Astana delle “violazioni dell’entità separatista nel nord-est della Siria”, esprimendo il proprio disappunto nei confronti dell’“atteggiamento dei Paesi che sostengono entità terroristiche”. (Res)