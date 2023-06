Medio Oriente: Forze di difesa israeliane, postazioni militari di Hezbollah in Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah avrebbe stabilito, da circa due settimane, due tende militari nel territorio di Israele, oltre la “linea blu” che segna il confine tra i due Paesi. Lo si apprende dal quotidiano libanese "L'Orient le Jour". L’informazione era stata diffusa inizialmente, nella giornata di ieri, dall’emittente pubblica “Kan”, che aveva fatto riferimento a un recente incontro della Commissione difesa e affari esteri del Parlamento israeliano (Knesset). Successivamente, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno risposto, con una dichiarazione, che “la questione è risaputa e che si sta affrontando con tutte le parti competenti”. Le due tende militari, appartenenti a membri di Hezbollah, sono state piantate nella regione del Monte Dov, disputata da Israele, Libano e Siria. Le Idf, nella dichiarazione diffusa ieri, hanno dichiarato di voler affrontare la questione “per vie diplomatiche”, chiedendo la rimozione delle tende da parte della Forza di interposizione delle Nazioni unite (Unifil). Nondimeno, nella stessa dichiarazione si minaccia di ricorrere alla forza nel caso in cui le tende non siano prontamente rimosse. Intanto, le Idf hanno detto di non considerarle “una minaccia per la sicurezza di Israele”. Come ricorda il quotidiano israeliano “The Times of Israel”, Israele e il Libano non hanno un “confine formale”, a causa di dispute territoriali. Entrambi i Paesi, tuttavia, riconoscono la “Linea blu”, stabilita dall’Organizzazione delle Nazioni unite (Onu). (Res)