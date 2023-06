Usa-Cina: "New York Times", amministrazione Biden prepara "campagna" contro giganti cinesi del cloud-computing

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden studia da 18 mesi una "campagna" contro i giganti cinesi del cloud computing, che aprirebbe un nuovo fronte nella "guerra fredda digitale" tra le due maggiori potenze globali. Lo scrive il "New York Times", secondo cui i preparativi coinvolgono anche membri del Congresso, e poggiano "sulle preoccupazioni di sicurezza legate alle divisioni di cloud computing di colossi tecnologici cinesi come Alibaba e Huawei". Secondo "cinque fonti anonime a conoscenza della questione" menzionate dal quotidiano, i funzionari del governo Usa stanno discutendo l'imposizione di regole più rigide a carico delle aziende cinesi che intendono operare negli Stati Uniti, e nuovi strumenti tesi a "contrastare la crescita (delle grandi società tecnologiche cinesi) all'estero". L'amministrazione Biden si sarebbe già confrontata anche coi campioni statunitensi del settore - primi tra tutti Google, Microsoft e Amazon - per ottenere una comprensione più approfondita dei loro concorrenti cinesi. (segue) (Was)