Usa-Cina: "New York Times", amministrazione Biden prepara "campagna" contro giganti cinesi del cloud-computing (2)

- Eleggendo a bersaglio le società cinesi di cloud computing, gli Stati Uniti amplierebbero ulteriormente la portata delle ostilità tecnologiche con la Cina, che sino ad oggi hanno interessato dapprima il comparto delle telecomunicazioni, e poi quello dei semiconduttori. Soltanto lunedì, durante la visita del segretario di Stato Antony Blinken a Pechino, il capo della diplomazia cinese Wang Yi aveva sollecitato gli Stati Uniti a "smettere di interferire" con lo sviluppo tecnologico della prima potenza asiatica. Tuttavia, secondo il "New York Times", le autorità statunitensi temono che Pechino possa utilizzare i centri dati delle società di cloud computing cinesi sul territorio Usa per accedere a informazioni sensibili. Per il momento la Casa Bianca e le aziende statunitensi e cinesi menzionate dal quotidiano non ha commentato le indiscrezioni. (Was)