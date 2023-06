Medio Oriente: drone Forze difesa israeliane uccide tre palestinesi nei pressi di Jenin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di ieri, tre palestinesi sono rimasti uccisi mentre erano a bordo di un’automobile, colpita da un drone delle Forze di difesa israeliane (Idf), nei pressi della città di Jenin, in Cisgiordania. Secondo il portavoce delle Idf, Avichai Adraee, i tre, Suhaib Adnan al Ghoul, Ashraf Murad al Saadi e Muhammad Bashar Owais, legati alle brigate Al Quds (braccio armato della Jihad islamica), erano stati autori di un attacco armato contro il posto di blocco militare di Jalameh, a nord di Jenin, e di altre operazioni contro obiettivi israeliani. Lo si apprende dall’agenzia di stampa palestinese “Shehab” e dal quotidiano israeliano “Times of Israel”. Si tratta del primo omicidio mirato delle Idf in Cisgiordania dal 2006. “Adotteremo un approccio offensivo e proattivo per combattere il terrorismo”, ha assicurato il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, elogiando l’operato delle Idf, “utilizzeremo tutti i mezzi a nostra disposizione e la faremo pagare molto cara a ogni terrorista o emissario di terroristi”. Come ha ricordato “Times of Israel”, Gallant ha dovuto autorizzare personalmente l’attacco del drone, poiché costituisce “un’evidente escalation negli sforzi di Israele per combattere il terrorismo nella regione”. (Res)