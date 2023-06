Iran: incontro tra ayatollah Khamenei e capo dell’ufficio politico di Hamas Haniyeh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell’ufficio politico del movimento di resistenza islamica palestinese Hamas, Ismail Haniyeh, ha incontrato, ieri, a Teheran, la guida suprema della Rivoluzione dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei. Haniyeh ha elogiato il sostegno dell’Iran alla causa della Palestina e alla resistenza del popolo palestinese. Inoltre, il capo dell’ufficio politico di Hamas ha illustrato a Khamenei la situazione nei territori palestinesi, in particolare gli ultimi episodi di violenza in Cisgiordania, discutendo anche della questione dello status di Gerusalemme. Secondo l’agenzia di stampa iraniana “Irna”, Haniyeh è giunto nella capitale iraniana “alla testa di una delegazione di alto livello, per incontrare le autorità della Repubblica islamica”. Dalla scorsa settimana, inoltre, nella capitale iraniana si trova anche il capo del gruppo armato della Jihad islamica, Ziad al Nakhala, che lo scorso 19 giugno ha incontrato il presidente iraniano, Ebrahim Raisi. “La resistenza palestinese è il miglior mezzo per rovesciare israele”, ha detto a Haniyeh il segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell’Iran, Ali Akbar Ahmadian. (Irb)