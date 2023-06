Usa-India: Modi ricevuto da Biden alla Casa Bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ricevuto il primo ministro dell'India, Narendra Modi, ospite di una cena privata alla Casa Bianca prima della cena di Stato in programma stasera. Modi, che si trova a Washington per gli impegni politici più importanti della sua trasferta negli Stati Uniti, ha ringraziato il presidente Biden e la first lady Jill per l'accoglienza, e per l'occasione ha donato loro una scatola in legno di sandalo intagliata a mano contenente una riproduzione in argento della divinità indiana Ganesha, e un diamante verde da 7,5 carati realizzato in laboratorio con l'impiego di energie rinnovabili. In un messaggio pubblicato su Twitter, Modi ha ringraziato la coppia presidenziale statunitense per averlo ricevuto alla Casa Bianca, e ha aggiunto d'aver intrattenuto "una magnifica conversazione su diversi argomenti". Fonti governative citate dalla stampa indiana hanno riferito che oggi il dipartimento di Stato Usa potrebbe annunciare un allentamento dei requisiti per la concessione dei permessi di soggiorno ai lavoratori indiani qualificati. I cittadini indiani sono già di gran lunga i primi beneficiari del programma statunitense per la concessione di visti di lavoro H-1B, rappresentando il 73 per cento della platea complessiva di quasi 442mila titolari nell'anno fiscale 2022. (segue) (Was)