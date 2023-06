Usa-India: Modi ricevuto da Biden alla Casa Bianca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi Modi sarà di nuovo ospite alla Casa Bianca, avrà un colloquio col presidente Biden, e sarà ospite d’onore di una cena di Stato offerta da lui e dalla consorte Jill. Sempre oggi, su invito del presidente della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, e del leader della maggioranza al Senato, Charles Schumer, il premier indiano pronuncerà un discorso al Congresso riunito in seduta congiunta. Domani Modi sarà ospite di un pranzo offerto dalla vicepresidente, Kamala Harris, e dal segretario di Stato, Antony Blinken. Sono previsti anche incontri con amministratori delegati, professionisti e altri interlocutori, nonché con una rappresentanza della comunità indiana. Ieri Modi è stato a New York per la celebrazione della Giornata internazionale dello yoga nel quartier generale delle Nazioni Unite, e ha già incontrato decine di personalità del mondo delle imprese, della ricerca e della cultura, a cominciare da Elon Musk, amministratore delegato di Tesla e SpaceX e presidente di Twitter, con cui ha parlato delle opportunità di investimento nel proprio Paese. (segue) (Was)