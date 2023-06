Usa-India: Modi ricevuto da Biden alla Casa Bianca (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sebbene Modi sia alla sua sesta visita negli Stati Uniti da quando è alla guida del governo indiano, nel 2014, quella in corso riveste una particolare importanza. Si tratta della prima visita di Stato, superiore per grado di solennità e prestigio alle precedenti visite ufficiali o di lavoro. In passato questo onore è stato riservato solo a due leader indiani: al presidente Sarvepalli Radhakrishnan nel 1963 e al primo ministro Manmohan Singh nel 2009. L’India di oggi vanta l’economia col più alto tasso di crescita al mondo ed è una potenza politica in ascesa. Quest’anno, inoltre, detiene il turno di presidenza del G20. A ciò si aggiunge uno scenario globale carico di tensioni, in cui l’Indo-Pacifico ha assunto sempre più rilevanza, così come il ruolo dell’India nella regione. (segue) (Was)