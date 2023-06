Usa-India: Modi ricevuto da Biden alla Casa Bianca (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’avvicinamento tra l’India e gli Stati Uniti è in corso ormai da diversi anni. Il grande Paese asiatico è considerato dagli Usa “un contrappeso strategico” (come ha scritto il “Wall Street Journal”) alla prima potenza dell’Asia, la Cina. D’altra parte, anche Nuova Delhi conta sul sostegno statunitense per il contenimento cinese, soprattutto visto il deterioramento dei rapporti con Pechino: da tre anni, ovvero dallo scontro fra truppe al confine, in corrispondenza del Ladakh orientale, le relazioni non si sono ancora normalizzate e in quell’area oggetto di disputa si stima che siano schierati circa 50 mila militari per parte. (segue) (Was)