Usa-India: Modi ricevuto da Biden alla Casa Bianca (5)

22 luglio 2021

- Proprio per migliorare la sorveglianza al confine conteso con la Cina, lungo quello, anch’esso conteso, col Pakistan e nell’Oceano Indiano, Modi dovrebbe concludere a Washington un accordo per l’acquisto di droni armati. Secondo le indiscrezioni della stampa indiana, dovrebbero essere acquisiti 31 droni General Atomics MQ-9 Reaper o Predator. Il Consiglio delle acquisizioni della difesa, presieduto dal ministro della Difesa, Rajnath Singh, avrebbe approvato la scorsa settimana, senza comunicarlo ufficialmente, “l’accettazione della necessità” del contratto, che potrebbe valere 3,5 miliardi di dollari. Inoltre, le anticipazioni mediatiche parlano di un accordo industriale per produrre in India motori General Electric F414 per aerei caccia. Infine, come annunciato dallo stesso Modi prima della partenza, si prospetta un’espansione della cooperazione scientifica e tecnologica, anche nell’ambito dell’Iniziativa sulle tecnologie critiche ed emergenti (Icet). (segue) (Was)