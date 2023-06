Usa-India: Modi ricevuto da Biden alla Casa Bianca (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La difesa, del resto, è un “pilastro” della partnership bilaterale. I progressi – sotto i due governi di Modi e diverse amministrazioni Usa – sono stati costanti dal 2016, quando fu siglato l’accordo di sostegno logistico Lemoa (Logistics Exchange Memorandum of Agreement) e l’India fu riconosciuta come “major partner” della difesa Usa. Nel 2018 è stata la volta dell’accordo per la compatibilità e la sicurezza delle comunicazioni Comcasa (Communications, Compatibility, Security Agreement) e l’anno successivo dell’allegato sulla sicurezza industriale Isa (Industrial Security Annex). Nel 2020 è stato firmato l’accordo per la cooperazione geo-spaziale Beca (Basic Exchange and Cooperation Agreement). (segue) (Was)