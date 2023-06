Usa-India: Modi ricevuto da Biden alla Casa Bianca (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India è diventata “major partner” della difesa Usa, una definizione usata esclusivamente per il Paese asiatico, nonostante gli stretti rapporti con la Russia, suo principale fornitore di armamenti. L’India, infatti, ha ottenuto deroghe dalle sanzioni previste dalla legge statunitense Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (Caatsa) per i Paesi terzi che concludono “significative transazioni” con determinate entità russe. Benché da qualche anno Nuova Delhi abbia intrapreso un processo di diversificazione, Mosca ha ancora il primato delle armi fornite all’India, con il 45 per cento delle importazioni indiane secondo il rapporto 2023 del Sipri, lo Stockholm International Peace Research Institute. Il fatto che Nuova Delhi non abbia condannato l’invasione dell’Ucraina e acquisti petrolio russo, fornendo così un sostegno finanziario a Mosca nella guerra in Ucraina, non sta ostacolando l’approfondimento dei legami indo-statunitensi, sia a livello bilaterale sia in altri formati, come il Quad, il Dialogo quadrilaterale di sicurezza, focalizzato sull’Indo-Pacifico, che coinvolge anche il Giappone e l’Australia. (segue) (Was)