Usa-India: Modi ricevuto da Biden alla Casa Bianca (8)

- Il governo indiano è certo della comprensione degli Usa e della crescita della fiducia reciproca. Modi ha avuto modo di ribadirlo prima di partire. Il suo ministro degli Esteri, Subrahmanyam Jaishankar, ha fatto altrettanto in diverse occasioni, difendendo la posizione sull’Ucraina ed evidenziando la convergenza nella diversità tra i membri del Quad: tre alleati e un partner. Lo stesso Jaishankar ha anche escluso la possibilità di una richiesta di adesione all’Alleanza del Trattato dell’Atlantico del Nord: “Il modello Nato non si addice all’India”, ha sintetizzato appena qualche settimana fa, in una conferenza stampa dedicata ai nove anni di politica estera di Modi. Con Modi l’India è passata dal non allineamento all’allineamento multiplo, con l’obiettivo di perseguire gli interessi nazionali collaborando con diverse potenze globali, anche tra loro antagoniste. E in cima agli interessi c’è il riconoscimento del suo accresciuto ruolo internazionale anche in seno alle istituzioni multilaterali, di cui Nuova Delhi chiede la riforma, a cominciare dall’Onu e dal suo Consiglio di sicurezza, presentandosi come portavoce del Sud globale. (Was)