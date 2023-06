Australia: governo minaccia Twitter di sanzioni, 28 giorni per eliminare "tossicità e odio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autorità per la sicurezza di Internet dell'Australia ha minacciato di imporre sanzioni onerose a Twitter, concedendo al social media 28 giorni per assumere misure efficaci contro "la tossicità e l'odio" che vi dilagherebbero dopo l'acquisizione della società da parte di Elon Musk. La commissaria per la sicurezza di Internet australiana Julie Inman Grant - una ex dipendente di Twitter - ha affermato che Twitter è "responsabile" di un terzo delle denunce di odio online presentate in Australia. La commissaria ha avvertito che in assenza di misure adeguate entro 28 giorni, Twitter subirà un sanzione di 475mila dollari Usa per ogni giorno d'inadempienza. (Res)