Italia-Brasile: Lula in visita ufficiale, la guerra in Ucraina domina gli incontri istituzionali

- Si è chiusa con l'incontro con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni l'intensa giornata di visita ufficiale del presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, in Italia e Vaticano. Una fitta serie di appuntamenti, istituzionali e non, con il tema della pace in Ucraina come motivo ricorrente. Un dossier che Lula ha messo da tempo al centro della sua agenda di politica estera, proponendosi come alfiere di un'azione diplomatica di Paesi non direttamente coinvolti nel conflitto. Lula ha incontrato in mattinata l'ex presidente del Consiglio, Massimo D'Alema, e la segretaria generale del Partito Democratico (Pd), Elly Schlein. A seguire, gli attesi appuntamenti istituzionali, partendo dall'incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "La sua presenza a Roma è un onore per la Repubblica italiana e per me è un gran piacere dare il benvenuto qui al Quirinale a lei e alla delegazione che la accompagna", ha detto il capo dello Stato, accogliendo Lula. "In realtà", ha aggiunto, "devo dirle bentornato, perché lei ha incontrato al Quirinale due miei predecessori, sono molto lieto che lei torni al Quirinale come presidente del Brasile". (segue) (Res)