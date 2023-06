Italia-Brasile: Lula in visita ufficiale, la guerra in Ucraina domina gli incontri istituzionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mattarella ha espresso "grande apprezzamento" per la "difesa della democrazia e del Parlamento" esercitata dal presidente del Brasile "quando c'è stato un assalto al Parlamento per un tentativo di sovvertire i risultati elettorali. È stato un momento di grande democrazia, molto importante". "La sua presenza qui - ha concluso Mattarella - è occasione per ribadire la vicinanza e l'amicizia che lega Brasile e Italia e la volontà di accrescere la nostra collaborazione sotto ogni profilo". Al Quirinale, fa sapere la presidenza del Brasile, si è parlato tra le altre cose della necessità di "aumentare gli scambi culturali e commerciali", e di "risolvere il conflitto tra Russia e Ucraina". Lula "ha invitato il presidente italiano a visitare il Brasile", ricordando che il Paese sudamericano ospita la più grande comunità italiana al mondo, cosa che rende i due Paesi “fratelli". (segue) (Res)