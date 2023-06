Ucraina: Zelensky, prioritario impedire a Russia di aggirare le sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La priorità è bloccare tutte i modi che la Russia impiega per aggirare le sanzioni. Lo ha affermato il presidente ucraino su Twitter, commentando il prossimo pacchetto di sanzioni Ue contro la Russia. "In fase di approvazione un nuovo pacchetto di sanzioni dell'Ue contro la Russia. Parte delle disposizioni è stata preparata sulla base delle proposte dell'International Sanctions Group presieduto da Michael McFaul e Andriy Yermak. Questo pacchetto limiterebbe inoltre i profitti che la Russia ha finora ricevuto in Europa, oltre a bloccare alcune delle vie per aggirare le sanzioni precedentemente introdotte. Questo è ora uno dei compiti prioritari. Tutti i nostri partner sono pienamente informati su quanto sia fondamentale bloccare tutte le vie per aggirare le sanzioni", ha osservato il presidente ucraino. Mosca ha ancora accesso "a vari prodotti e componenti, tecnologia e schemi finanziari creati da coloro che nel mondo apprezzano ancora la libertà e il diritto internazionale. La Russia deve essere in completo isolamento, mentre i principali prodotti di esportazione della Russia sono il male e la morte", ha spiegato Zelensky. (Kiu)