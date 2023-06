Giappone: identità digitale, Kishida promette di recuperare fiducia dell'opinione pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha promesso che il governo farà in modo di dissipare i timori dei cittadini in merito al sistema di identità digitale "My Number", aggravati da una serie di disguidi cui negli ultimi giorni si sono sommati casi di invii dei documenti digitali alle persone sbagliate. Durante una conferenza stampa al termine della sessione ordinaria della Dieta, Kishida ha dichiarato di aver ordinato ai ministri una revisione approfondita del sistema, e l'assunzione di misure tese a evitare ulteriori problemi entro il prossimo autunno. Il governo giapponese ha annunciato ieri l'istituzione di un "quartier generale" ad hoc per gestire gli errori di registrazione e le altre problematiche legate al sistema. (segue) (Git)