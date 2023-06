Giappone: identità digitale, Kishida promette di recuperare fiducia dell'opinione pubblica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del primo ministro Kishida ha visto calare bruscamente il proprio tasso di fiducia al 40,8 per cento, secondo un sondaggio pubblicato domenica dall'agenzia di stampa "Kyodo" che fotografa l'insoddisfazione dei giapponesi per i piani del governo legati al nuovo sistema di identità digitale. Si tratta di un calo di ben 5,7 punti percentuali rispetto a un sondaggio analogo effettuato da "Kyodo" alla fine di maggio. Il dato potrebbe spiegare la decisione di Kishida di non procedere allo scioglimento della Camera bassa della Dieta e ad elezioni anticipate. Dall'ultimo sondaggio di "Kyodo" emerge che ben il 71,6 per cento dei cittadini giapponesi è "preoccupato" per i piani del governo tesi ad espandere il sistema di identità digitale "My Number", incorporandovi anche i documenti personali di assicurazione sanitaria. Il sistema "My Number" suscita nei giapponesi preoccupazioni legate alla privacy e al controllo dei cittadini da parte del governo, che sono state alimentate da una serie di disguidi verificatosi durante l'introduzione e il rodaggio del sistema, in corso ormai da diversi anni. (segue) (Git)