Giappone: identità digitale, Kishida promette di recuperare fiducia dell'opinione pubblica (3)

Proprio questo mese le autorità giapponesi hanno ammesso che almeno 130mila conti bancari in Giappone beneficiari degli incentivi pubblici per l'adozione del sistema di identità digitale non appartenevano ai destinatari effettivi, ma a loro familiari più o meno stretti. Lo ha reso noto l'Agenzia per il digitale, ammettendo l'ennesimo disguido nell'adozione del nuovo sistema che, nelle intenzioni del governo, dovrebbe riunire in un unico documento digitale gran parte dei dati e delle utenze dei cittadini giapponesi, inclusi gli estremi bancari e documenti come l'assicurazione sanitaria pubblica e la patente di guida. L'iter di adozione del nuovo sistema di identità digitale è stato segnato nei mesi scorsi da diversi ordini di problematiche, dal rischio di furti di dati e identità sino a errori nella conversione delle informazioni sensibili nel formato digitale. L'ultimo problema segnalato dalla stampa giapponese sarebbe legato al fatto che molti giapponesi sono soliti aprire a loro nome libretti di risparmio o conti bancari per i loro figli. In almeno 748 casi, però, gli incentivi sarebbero stati versati a individui che nulla avevano a che fare con i reali destinatari.