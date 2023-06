Giappone: identità digitale, Kishida promette di recuperare fiducia dell'opinione pubblica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema "My Number" è stato introdotto in Giappone nel 2016, e sin dal principio ha consentito di registrare un conto bancario collegato per la ricezione di sussidi e prestazioni previdenziali e il pagamento delle imposte. Il governo giapponese sta cercando di incentivarne l'adozione ed ampliarne gli ambiti d'impiego. Fino al 28 maggio scorso sono stati registrati in Giappone 54,85 milioni di profili individuali, ma tra l'opinione pubblica continua a serpeggiare la diffidenza: il ministro del Digitale, Taro Kono, ha dichiarato che il governo "continuerà a lavorare per guadagnare la fiducia dei cittadini, cosicché possano sentirsi sicuri a registrare i loro dati bancari e sia possibile effettuare versamenti in maniera rapida e affidabile". (Git)