Cina: esplosione in un ristorante causa la morte di 31 persone

- Almeno 31 persone hanno perso la vita a causa di una esplosione che si è verificata ieri sera in un ristorante a Yinchuan, nella Cina nord-occidentale. Lo hanno riferito i media di Stato. Secondo l'agenzia di stampa "Xinhua", l'esplosione è stata innescata da "una perdita di gas di petrolio liquefatto (Gpl)" in un ristorante di carne alla griglia. L'incidente si è verificato alle 20:40 (ora locale) in un'area residenziale alla periferia della città, capoluogo della regione autonoma del Ningxia. Oltre alle vittime, l'esplosione ha causato almeno sette feriti, uno dei quali versa in "condizioni critiche". (Cip)