Mafia: Viminale, sottoscritte tre convenzioni per assegnazione diretta immobili confiscati (2)

- Le convenzioni sono state sottoscritte dal direttore dell’Anbsc, Prefetto Bruno Corda, con la “Fondazione Progetto Arca Onlus” - che ha presentato due progetti denominati “La Casa della rete per i senza dimora” e “Casa Arca Esposti, co-housing e grave marginalità” da realizzare presso immobili situati, rispettivamente, a Varese e a Roma - e con l’“Associazione Andrea Tudisco”, per il progetto “Legàmi”, ospitato in un cespite sito anch’esso nella Capitale, che si propone di offrire supporto ai nuclei familiari che assistono pazienti oncologici o con gravi patologie. Per ciascuno dei progetti è previsto un contributo dell’Agenzia di 50 mila euro, per le spese che dovranno essere sostenute per la manutenzione delle strutture. (Com)