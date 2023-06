Italia-Azerbaigian: a Roma inaugurazione mostra su khanato del Karabakh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta oggi presso la Biblioteca nazionale centrale di Roma l'inaugurazione della mostra fotografica "Perle del patrimonio culturale del Karabakh - basata su artefatti museali", che resterà visitabile fino al primo luglio. Nello stesso giorno è stato presentato il volume Karabakh Khanate - Historical and Cultural Profile, a cura del professor Eldar Nadiradze, capo curatore del Museo nazionale georgiano. Lo riferisce un comunicato stampa. A fare i saluti iniziali il professore Stefano Campagnolo, direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma e l'ambasciatore della Repubblica dell'Azerbaigian in Italia, Rashad Aslanov. Campagnolo ha sottolineato le ottime relazioni tra Italia ed Azerbaigian. La storia insegna che a più strette relazioni politiche e commerciali devono corrispondere più strette relazioni culturali, ha sottolineato il direttore, e in questo ambito si è andato inserendo questo primo incontro nella Biblioteca nazionale, profilando all'orizzonte un approfondimento delle relazioni. Aslanov ha ringraziato il direttore per l'ospitalità e i relatori e gli ospiti per la presenza. "Le Biblioteche", ha evidenziato l'ambasciatore, "sono luoghi sacri e come tali vanno tutelati". (segue) (Com)