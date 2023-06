© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione repubblicana tesa a censurare il deputato democratico Adam Schiff. La proposta è passata con 213 voti favorevoli e 209 contrari. Il voto in aula è arrivato dopo che la mozione democratica tesa a bloccare la risoluzione di censura non è passata, nel pomeriggio di ieri. (Was)