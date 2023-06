Paesi Bassi-Marocco: Rutte a Rabat, con Akhannouch discussione su migranti e energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oltre 400 anni il Marocco e i Paesi Bassi intrattengono legami speciali e vivaci, "c'è così tanto che ci connette e ci unisce". Lo ha scritto su Twitter il premier olandese, Mark Rutte, oggi in visita a Rabat a conclusione di un tour africano che lo ha visto anche in Nambinia e Sudafrica nei giorni scorsi, insieme all'omologa danese Mette Frederiksen. "È un piacere essere qui oggi a Rabat con il capo del governo del Marocco, Aziz Akhannouch, a riflettere sulle eccezionali relazioni tra i nostri due Paesi", ha evidenziato Rutte, che ha ringraziato Akhannouch per gli sforzi del Marocco "volti a far progredire la nostra cooperazione in materia di migrazione, ad esempio promuovendo il ritorno dei migranti". "Oltre a temi importanti come la guerra in Ucraina, abbiamo discusso anche di energie rinnovabili, come l'idrogeno verde: il focus principale della nostra visita di questa settimana. I Paesi Bassi e il Marocco sono entrambi ben posizionati per svolgere un ruolo in questo campo. E il nostro obiettivo è aiutarci a vicenda condividendo conoscenze e know-how per sviluppare tecnologia e infrastrutture", ha aggiunto Rutte. "Le nostre conversazioni di oggi mostrano che siamo d'accordo su molte cose e che vogliamo investire tutte le nostre energie nelle relazioni positive tra i nostri Paesi. Per questo sono lieto che abbiamo deciso di costruire su un partenariato strategico per approfondire ulteriormente la nostra cooperazione", ha concluso il premier olandese. (Beb)