Gdf: Meloni, 249 anni di straordinaria attività per famiglie e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella caserma “Piave” a Roma, sede del Comando generale della Guardia di finanza, per celebrare insieme alle donne e agli uomini della Guardia di finanza l'anniversario di fondazione delle Fiamme Gialle. “249 anni di straordinaria attività spesa in favore di famiglie e imprese, a tutela della libertà e della legalità economico-finanziaria e per la sicurezza della nostra nazione”. Lo scrive su Twitter la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Grazie per il vostro quotidiano e prezioso contributo nel contrasto a fenomeni illegali sempre più complessi e transnazionali, nella lotta alla criminalità organizzata, nelle operazioni di ordine pubblico e soccorso e nel sostenere la credibilità e la competitività del Sistema Italia. A tutti voi vanno gli auguri e il ringraziamento di un'Italia intera”, aggiunge Meloni. (Rin)