Argentina: Fernandez condanna atti di repressione e violenza a Jujuy

- Il presidente argentino, Alberto Fernandez, ha incaricato il ministero della Giustizia "di analizzare ed eventualmente promuovere le azioni di incostituzionalità degli articoli della riforma votata a Jujuy che violano la Costituzione nazionale e i trattati internazionali". Inoltre, il presidente ha condannato gli "atti di repressione e violenza di Stato" avvenuti nella provincia, ha esortato il governatore Gerardo Morales a "rispettare gli standard internazionali sui diritti umani" e ha annunciato che il governo nazionale avvierà "azioni giudiziarie e legislative" per garantirli se la violenza in quella provincia non dovesse cessare. "Quarant'anni dopo il ritorno della democrazia, è inaccettabile che la violenza di Stato sia la risposta di un governo alle legittime rivendicazioni ed espressioni delle sue comunità. Negare il diritto alla protesta è limitare le libertà costituzionali e ammanettare la nostra vita democratica. È essenziale garantire i diritti umani su tutto il territorio nazionale in modo che l'Argentina sia un Paese di piena cittadinanza", ha affermato Fernandez. (Abu)