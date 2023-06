Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Inaugurazione del Villaggio Equestre - Uno straordinario Viaggio alla scoperta del mondo del cavallo. Interverranno: Chiara Frontini, sindaca, Francesco Buzzi, consigliere comunale delegato al benessere animale, Francesca Pietrangeli, consigliera comunale delegata alle politiche giovanili, Carlo Nepi, presidente Comitato regionale Fise Lazio, Michela Turchetti, delegata Fise Lazio provincia di Viterbo.Viterbo, Parco Valle Faul (ore 9)- Convegno "Il vincolo europeo in espansione. Riforme della governance dell’eurozona e del Mes nel contesto di Pnrr, transizione verde e politiche deflattive", promosso dall'”Osservatorio per l’analisi istituzionale dell’economia internazionale, della moneta e delle politiche industriali”.Roma, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, via de' Burrò 147 (ore 9:30) (segue) (Rer)