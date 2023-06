Usa: Camera voterà oggi risoluzione per censurare il democratico Adam Schiff

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha bloccato una mozione avanzata dai democratici per annullare una risoluzione repubblicana tesa a censurare il deputato Adam Schiff. La richiesta dei democratici è stata bloccata con 218 voti contro 208, aprendo così la strada ad un voto per valutare la censura del democratico californiano nelle prossime ore. La risoluzione, per la cui approvazione è sufficiente una maggioranza semplice, è stata presentata la prima volta la settimana scorsa, da parte della deputata repubblicana Anna Paulina Luna, alla luce delle dichiarazioni di Schiff sui presunti legami dell’ex presidente Donald Trump con la Russia, all’epoca del suo mandato da presidente della commissione Intelligence della Camera. La risoluzione è stata inizialmente bloccata la settimana scorsa, grazie a 20 deputati repubblicani che hanno sostenuto la mozione democratica tesa a bloccare la proposta. (Was)