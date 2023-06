Difesa: Aeronautica Militare, trasporto sanitario d’urgenza da Cagliari a Ciampino con un velivolo F50

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso poco prima delle 21, il trasporto sanitario d’urgenza di un bimbo di un giorno da Cagliari a Ciampino, effettuato con un velivolo F50 dell’Aeronautica Militare. Il piccolo paziente, in imminente pericolo di vita, necessitava di essere trasferito d’urgenza dal Presidio Ospedaliero “Duilio Casula” di Monserrato (CA) all'Ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma. Nello specifico, il piccolo paziente ha viaggiato all’interno di una culla termica, monitorato ed assistito da un'equipe medica e accompagnato dai genitori. Come riferisce una nota, questo tipo di attività a favore della collettività è uno dei compiti istituzionali svolti dall'Aeronautica Militare. Il volo salva-vita, è stato attivato, su richiesta della Prefettura di Cagliari, dalla Sala Situazione di vertice dell’Aeronautica Militare che ha immediatamente interessato il 31° Stormo, uno dei reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni. (segue) (Com)