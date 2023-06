Brasile-Italia: ambasciata italiana ospita primo incontro Fronte parlamentare bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d’Italia in Brasile, Francesco Azzarello, ha ospitato il primo incontro operativo tra il Fronte parlamentare Brasile-Italia, presieduto dal deputato federale Luiz Fernando Faria, ed i vertici di tredici tra le principali società ed enti finanziari italiani in Brasile. Lo riferisce un comunicato dell'ambasciata d'Italia a Brasilia. A conferma della rilevanza dell’evento era presente per l’occasione il presidente del Senato e del Congresso, Rodrigo Pacheco. “Nonostante le trasformazioni politiche affrontate dal Brasile nel corso degli ultimi dieci anni, siamo riusciti ad ottenere grandi conquiste a livello di riforme. Una condizione imprescindibile per incentivare le imprese straniere a investire nel nostro Paese. Riconosco che il Fronte parlamentare Brasile-Italia e che il Congresso hanno un ruolo fondamentale nel poter continuare a garantire la sicurezza necessaria e siamo a disposizione qui oggi per poter ascoltare la vostra esperienza, garantendovi che lavoreremo insieme per poter sempre migliorare le condizioni per investire in Brasile” ha affermato il senatore Pacheco. (segue) (Brb)