Italia-Azerbaigian: a Roma inaugurazione mostra su khanato del Karabakh (2)

- A moderare la discussione Daniel Pommier Vincelli, ricercatore di Sapienza Università di Roma. All'incontro hanno partecipato il professore David Lordkipanidze, direttore del Museo nazionale georgiano, che ha evidenziato l'importanza della regione caucasica e della contaminazioni tra culture che la caratterizza, Fabrizio Conti, direttore creativo di Artcloud Network International, autore del libro "Agdam Delenda EST – topic". La sua azienda sta creando degli spazi culturali nei territori liberati dell'Azerbaigian e ha mostrato delle immagini di come ha trovato i territori liberati all'indomani della fine del conflitto: devastati, distrutti, abbandonati e cosparsi di mine. A concludere gli interventi Elshad Iskandarov, ambasciatore con funzioni speciali del Ministero degli Affari esteri della Repubblica dell'Azerbaigian, che ha parlato del ruolo del Khanato del Karabakh nella formazione dell'identità nazionale azerbaigiana. Alla presentazione ha fatto seguito la donazione ufficiale del volume "Karabakh Khanate - Historical and Cultural Profile", alla Biblioteca nazionale. (Com)