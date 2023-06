© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 33 le persone rimaste ferite nel crollo di un palazzo nel centro di Parigi, di cui 4 in modo grave, che risultano in prognosi riservata. Lo ha detto il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin, una volta giunto sul posto. "Non c'è stato nessun allarme precedente a questa esplosione. Non conosciamo la sua origine", ha affermato Darmanin. (Frp)