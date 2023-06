Usa: fuga di documenti del Pentagono, l’aviere Jack Teixeira si dichiara non colpevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aviere statunitense Jack Teixeira, responsabile della fuga di documenti classificati del Pentagono avvenuta negli ultimi mesi a partire dalla piattaforma Discord, si è dichiarato non colpevole delle accuse federali avanzate nei suoi confronti. Il ragazzo, 21 anni, è comparso oggi in tribunale in Massachusetts, dopo essere stato arrestato lo scorso aprile. Nei suoi confronti sono stati emessi diversi capi di imputazione per raccolta e diffusione illegale di informazioni classificate relative alla sicurezza nazionale. Secondo l’accusa, l’aviere del 102mo stormo del reparto di intelligence dell’Aeronautica del Massachusetts ha iniziato a pubblicare materiali riservati su un gruppo online sulla piattaforma Discord a partire dal dicembre dello scorso anno. La prossima udienza è stata fissata per il 9 agosto. (Was)