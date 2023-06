Italia-Brasile: Lula in visita ufficiale, la guerra in Ucraina domina gli incontri istituzionali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il tema della pace ha segnato anche l'udienza privata che papa Bergoglio ha concesso a Lula, in Vaticano. "Siamo in tempo di guerra e la pace è molto fragile", ha detto Francesco accogliendo il leader brasiliano. Una frase che compare anche sul dono fatto dal pontefice a Lula, una fusione in bronzo con la raffigurazione di un fiore. Si tratta dello stresso dono che a maggio ha fatto al presidente ucraino Zelensky in occasione della sua visita. Lula, che non ha mai fatto mistero di condividere col pontefice la stessa visione della pace, ha ricambiato con una Gravura dell'artista di Pernambuco J.F. Borges. "Ringrazio papa Francesco per l'udienza in Vaticano e per il bel discorso sulla pace nel mondo", ha scritto Lula al termine della riunione, durata poco più di un'ora. L'ex sindacalista aveva anticipato i temi del confronto in un'intervista al "Corriere della Sera". "Nel 2020, quando ho incontrato il Papa, abbiamo parlato di disuguaglianze nel mondo e di un'economia più solidale. Subito dopo sono arrivate la pandemia e la campagna elettorale in Brasile. Ora incontro il Papa con un conflitto in Europa che riguarda tutti. Ho mandato un inviato speciale, Celso Amorim, a Mosca e a Kiev. Entrambi i Paesi credono di poter vincere militarmente: non sono d'accordo. Credo che ci sia troppa poca gente che parli di pace": "La mia angoscia - aggiunge - è che con così tante persone che soffrono la fame nel mondo, ci occupiamo di guerra. E' urgente che la Russia e l'Ucraina trovino una strada comune verso la pace", ha concluso Lula. Il presidente brasiliano ha incontrato oggi anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. (Res)