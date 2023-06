Autonomia: Carfagna, Upb conferma rischi, Fitto difenda il Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La memoria dell'Ufficio parlamentare di bilancio “conferma gli altissimi livelli di rischio che l'autonomia differenziata di Calderoli comporta per le imprese e per i lavoratori, nonché per quella lotta alle disuguaglianze che dovrebbe qualificare l'azione di ogni governo italiano". Lo dichiara in una nota Mara Carfagna, presidente di Azione, che aggiunge: "Uguali valutazioni sono state fatte negli ultimi mesi dalle associazioni d'impresa, dai sindacati, da larghi settori della politica, dagli enti locali. Il governo finora ha evitato di rispondere nel merito, arroccandosi in difesa di una norma scritta male, ma davanti a un documento prodotto da un organo parlamentare indipendente non si può far finta di niente. E se la Lega continua sventolare la sua bandiera, di fronte al rischio di accrescere i divari territoriali ci piacerebbe ascoltare una parola del ministro Fitto, che oltre alle deleghe al Pnrr ha anche quelle per il Sud. È inaudito – conclude Carfagna - che per tenere buona la Lega non si diano risposte su una riforma del tutto sballata, che rischia di distruggere l'unità del Paese, la sua economia e le sue speranze". (Rin)