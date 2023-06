Egitto: approvato disegno di legge per annullare esenzioni a istituzioni statali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo egiziano ha approvato un progetto di legge per annullare le agevolazioni ed esenzioni concesse alle istituzioni statali negli investimenti e nelle attività economiche. Lo riferisce in una nota il governo egiziano. "Lo Stato è desideroso di migliorare il clima degli investimenti, sostenere la partecipazione del settore privato a varie attività economiche e garantire opportunità eque per vari investimenti e attività economiche nelle transazioni finanziarie", si legge nel documento. Il progetto di legge è la prima mossa del governo per le richieste delle istituzioni internazionali, in particolare del Fondo monetario internazionale, per la parità tra le società economiche dell'esercito e il settore privato nei trattamenti finanziari. Il disegno di legge prevede l'uguaglianza tra il settore privato e tutti gli enti, le istituzioni, gli organismi, gli enti, le società o le società statali che contribuiscono alla sua proprietà quando svolgono attività di investimento. Obiettivo della misura è promuovere la concorrenza in un quadro di neutralità, trasparenza ed economie di libero mercato.(Cae)