Sicurezza: Guardia costiera, presentato rapporto annuale, 2.183 persone salvate nel 2022

23 luglio 2021

- Sicurezza e legalità si confermano i valori assoluti anche nel 2022: 2.183 persone salvate, oltre 1.300 illeciti ambientali accertati, 372 tonnellate di prodotto ittico sequestrato, frutto di attività illecite. È quanto emerge dal Rapporto annuale 2022 delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, presentata a Roma, presso l'Aula del Parlamentino del Consiglio superiore dei lavori pubblici del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'incontro, rivolto alla stampa, si è tenuto alla presenza del vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e del Comandante generale, Ammiraglio Ispettore Capo, Nicola Carlone. Nella sua seconda edizione, il rapporto annuale "ci restituisce i numeri – ha dichiarato il ministro Salvini – che rendono giustizia del lavoro, della passione, dell'impegno, della professionalità delle donne e degli uomini della Guardia Costiera". A illustrare i dati, introdotti da un breve filmato di presentazione, è stato il Capitano di Vascello Cosimo Nicastro, Capo Ufficio Comunicazione del Comando Generale. I risultati sono stati raggiunti grazie anche all'ausilio della componente tecnologica. Tra i diversi sistemi in uso alla Guardia costiera, il Clean Sea Net, che permette di localizzare eventuali inquinamenti in mare causati da navi e indentificare i responsabili, e il Pelagus che consente di monitorare costantemente circa 80.000 navi e processare nell'arco dell'anno 21 miliardi di informazioni e dati utili per garantire la sicurezza in mare. (segue) (Rin)