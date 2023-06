Sicurezza: Guardia costiera, presentato rapporto annuale, 2.183 persone salvate nel 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I droni, messi a disposizione della Guardia costiera dall'agenzia europea Emsa hanno volato, non solo per garantire la sicurezza della navigazione, ma anche al servizio dell'ambiente con 329 ore complessive di volo e 56 avvistamenti di grandi vertebrati marini. Preziosi dati messi a disposizione della comunità scientifica. Il patrimonio naturale delle Aree marine protette è stato tutelato dalla Guardia costiera con 3.464 missioni navali, 244 missioni aeree e 92 missioni subacquee, con ricadute positive sul turismo e sull'economia. A tutela delle risorse ittiche del Paese, degli onesti operatori del settore e dei consumatori, l'attività del Corpo in materia di pesca ha registrato oltre 90.000 controlli che hanno portato a 8 milioni di euro di sanzioni. L'attività ispettiva e certificativa del naviglio nazionale ha concorso a sostenere lo sviluppo della "Blue economy". L'articolato e approfondito sistema di controlli condotto dagli ispettori della Guardia Costiera sulle unità italiane (6.374 i certificati rilasciati a unità maggiori) ha contribuito al raggiungimento di prestigiosi risultati internazionali. Tra le 1.627 unità straniere ispezionate nei porti italiani, 199 sono state sottoposte a fermo amministrativo per gravi carenze tali da compromettere la sicurezza della nave. L'efficienza dei servizi e le risposte al cittadino si traducono in 5.804 bollini blu rilasciati in mare e 165 sui laghi maggiori, 37.860 procedimenti amministrativi istruiti per patenti nautiche. "La presentazione del Rapporto 2022 è un'occasione per raccontare qual è il nostro ruolo nel mondo marittimo – ha dichiarato l'Ammiraglio Carlone – un mondo marittimo sempre più complesso e variegato. Come organo periferico del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Guardia costiera si pone al centro della marittimità del Paese: con la nostra prontezza operativa, la presenza in mare e a terra siamo sempre più vicini ai cittadini". (Rin)