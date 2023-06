© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Assemblea capitolina: la seduta prosegue dall'ordine dei lavori residuo all'assise precedente. La seduta è trasmessa in streaming sul sito di Roma Capitale e si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare in Campidoglio (ore 10:00-15:00)- L'assessore alla Mobilità, Eugenio Patané, partecipa all'inaugurazione del cantiere Stazione Venezia della linea C.Roma, ingresso per la stampa è alle ore 9:30 in Via dei Fori Imperiali (davanti all'ingresso del Sacrario delle Bandiere delle Forze Armate del Vittoriano)- L'assessore alla Cultura, Miguel Gotor, interviene alla conferenza stampa di presentazione di tre mostre in apertura alla Galleria comunale di Arte Moderna: "Laboratorio Prampolini #2 Taccuini, disegni e progetti inediti dal futurismo all'art club", "Osvaldo Peruzzi – Splendore geometrico futurista" e "L'allieva di danza di Venanzo Crocetti. Il ritorno".Roma, Galleria d'Arte Moderna, via Francesco Crispi 24 (ore 11) (segue) (Rer)