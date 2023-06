© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Tre assemblee con Maurizio Landini, Segretario Generale della Cgil, in vista della manifestazione nazionale del 24 giugno in difesa del diritto alla salute delle persone e nei luoghi di lavoro e per la difesa e il rilancio del Sistema Sanitario Nazionale pubblico e universale. La prima assemblea sarà dalle ore 9 e fino alle 11, presso il Centro Informazione Enel di Civitavecchia, promossa da Cgil, Fiom Cgil e Filctem Cgil di Civitavecchia Roma Nord Viterbo e a cui interverranno i lavoratori dell'indotto. La seconda, organizzata dalla Cgil Roma centro Ovest Litoranea e dalla Fp Cgil di Roma e del Lazio , si svolgerà presso il centro congressi Bastianelli dell'Ifo (aula A), dalle ore 12 alle ore 14 e a cui partecipare anche la Segretaria Generale della Fp Cgil Serena Sorrentino. Il terzo appuntamento, sempre con Landini e Sorrentino, sarà allo S.Pre.S.A.L. Asl Roma 3, in via Portuense 569, dalle ore 14:30.- Convegno annuale di Fimaa Roma "Giù la maschera. Chi è realmente al nostro fianco e chi prepara il nostro funerale".Roma, Camera di Commercio, Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano (ore 9) (segue) (Rer)